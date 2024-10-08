«Странная вещь»: Москвичи скупают элитные квартиры для сохранения денег

Россияне скупают элитные квартиры и апартаменты в Москве, чтобы сберечь деньги от обесценивания, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН. Однако, по его словам, инвестировать в элитную квартиру с целью получения дохода от ее сдачи в аренду «было бы странно».

Ранее сообщалось, что в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей за 2024 год. По данным консалтинговой компании NF Group, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Основная причина увеличения продаж элитной недвижимости – активный выход новых крупных проектов и рост предложения, говорят участники рынка. Барсуков объяснил такую тенденцию.