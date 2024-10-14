«Молодежь копит!»: Демограф Ракша указал на обратный эффект налога на бездетность
В СССР было сразу несколько факторов, влияющих на высокую рождаемость и низкую бездетность, но не доказано, что дело было именно в налоге, сказал в эфире НСН независимый демограф.
Налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее «родительство», предупредил в интервью НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал инициативу о возвращении налога на бездетность. Песков усомнился, что этот налог имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию в СССР, переадресовав вопрос об этом «специалистам». Ракша объяснил, в чем отличие сегодняшней ситуации в России от советских времен.
«Я думаю, что налог на бездетность не сработает. Сейчас, в отличие от СССР, молодые люди пытаются накопить на предстоящее родительство, откладывая деньги, влезая в ипотеку и так далее. А налог будет им только в этом мешать. Есть риск, что он даже снизит рождаемость, потому что будет откладывать этот замечательный момент. При этом мы не можем доказать, что этот налог влиял на рождаемость в СССР. Дело в том, что в Советском Союзе была совершенно другая социальная структура общества, и на высокую рождаемость первых детей и низкую бездетность влияло сразу несколько факторов», - сказал Ракша.
Он объяснил, что это за факторы.
«Во-первых, еще был силен культурно-исторический фактор. Россия находится к востоку от линии Хайнала (условная линия, разделяющая страны Европы по модели создания семей и брака – прим. НСН), по традиции является православной страной и в Советском Союзе, возможно, просто пытались сохранить традицию на низкую бездетность и раннее рождение, какое-то время это получалось. Во-вторых, в СССР был очень низкий уровень неравенства - не было вопиюще богатых и вопиюще бедных, а это положительно влияет на рождаемость первых и вторых детей. В-третьих, в Советском Союзе была достаточно неплохая система детских садов и яслей. Кроме того, был еще и налог на бездетность. Что из этого работало, а что нет, трудно вычислить, потому что все эти факторы работали в одну и ту же сторону. А с развалом страны почти все эти факторы пропали», - объяснил демограф.
При этом Ракша отметил, что России удалось совершить «второй демографический переход», но сегодня материнский капитал уже «не работает».
«Сейчас многодетных семей в России больше, чем в РСФСР в конце 1970-х. На многодетных сегодня не смотрят, как на каких-то странных людей не от мира сего, и это хорошо. Это называется второй демографический переход в России. Он повлиял не только на рост бездетности, но и на рост многодетности. Этому способствовал в свое время материнский капитал, а также другие пособия и выплаты, пока они были преимущественно на вторых и третьих детей. Сейчас, к сожалению, материнский капитал выделяется на первого ребенка, и он совершенно не сработал. Потому что решение о том, чтобы вообще начать рожать детей, слишком фундаментальное для того, чтобы зависеть исключительно от экономических причин», - заключил собеседник НСН.
С идеей возвратить в Россию налог на бездетность выступил в начале октября депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, для каждого «настоящего мужика» главное – «твой род, который ты на этой земле оставил». Политик отметил, что ему «фиолетово» на критиков этой идеи. Однако в их числе оказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который призвал коллег-депутатов «думать, прежде чем озвучивать инициативу», и не пугать общество «крайностями», напоминает «Радиоточка НСН».
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