Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России
В Сахалинской области медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей, что стало наибольшим показателем по России. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на исследование аналитиков платформы поиска работы hh.ru.
Средняя зарплата врачей за третий квартал 2024 года составила 93 800 рублей. Помимо Сахалинской области наиболее высокие оклады готовы предложить в Чеченской Республике (150 000 рублей), Республике Саха (135 100 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (129 800 рублей) и Москве (129 600 рублей).
При этом врачи считаются наиболее дефицитными специалистами почти по всей стране. На данный момент на каждую вакансию приходится 1,5 активных резюме. Москва занимает первое место по числу доступных вакансий. Существенный спрос на врачей также зафиксирован в Санкт-Петербурге и Московской области.
Ранее экономист Денис Ракша сообщил «Радиоточке НСН», что средняя зарплата по России к 2030 году достигнет порядка 140 тысяч рублей после привязки индексации МРОТ на общий рост зарплат в экономике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru