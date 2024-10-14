Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике-2024
Нобелевскую премию 2024 года по экономическим наукам получили ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования «того, как формируются институты и как они влияют на процветание».
Как отмечается в сообщении на сайте награды, лауреаты внесли вклад в изучение того, что влияет на экономическое процветание государств в долгосрочной перспективе. Экономисты исследовали политические и экономические системы, введенные европейцами во время колонизации, и продемонстрировали «взаимосвязь между институтами и процветанием».
«Их идеи о том, как институты влияют на процветание, показывают, что работа по поддержке демократии и инклюзивных институтов является важным шагом на пути к экономическому развитию», — подчеркнули в Нобелевском комитете.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили организации из Японии Nihon Hidankyo, продвигающей идею запрета ядерного оружия по всему миру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru