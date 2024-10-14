«Абсурд и феодализм!»: Экс-министр труда возмутился идее ввести налог на бездетность

«Налоги вообще не инструмент экономики. Они, безусловно, связаны только с прибылью. Налоги на социальное положение, на те или иные общегражданские свободы и права, которые разные для отдельных категорий, это все феодализм, но никак не современное общество. Ну давайте введем налог на брюнетов, на рыжих, это невозможно! Обществу это не помогает», - заявил он.

По словам Калашникова, неправильно вообще назначать какую-либо фиксированную сумму для такого налога, так как для кого-то 30 тысяч – это копейки, а для кого-то – вся зарплата.

«И бедные, и бездетные, и обремененные детьми россияне имеют разные доходы. И нельзя им предъявлять фиксированный взнос. Для одного — это копейки, а для другого — просто фантастические суммы. Это абсурд! Налоги могут быть связаны только с доходами. Это такая аксиома, которая не обсуждается», - подытожил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».