«Абсурд и феодализм!»: Экс-министр труда возмутился идее ввести налог на бездетность
Невозможно ввести для всех бездетных единую ставку, вдобавок налог не сможет повлиять на рождаемость, заявил НСН Сергей Калашников.
Налоги эффективны только для увеличения доходов, но никак не для повышения рождаемости или для решения социальных проблем, поэтому идея налога на бездетность – это абсурд. Об этом в беседе с НСН заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
В России активно обсуждается налог на бездетность. Так, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил взимать с бездетной семьи 30-40 тысяч рублей в месяц, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно проанализировать советский опыт. Калашников удивился обсуждению такой инициативы в целом.
«Налоги вообще не инструмент экономики. Они, безусловно, связаны только с прибылью. Налоги на социальное положение, на те или иные общегражданские свободы и права, которые разные для отдельных категорий, это все феодализм, но никак не современное общество. Ну давайте введем налог на брюнетов, на рыжих, это невозможно! Обществу это не помогает», - заявил он.
По словам Калашникова, неправильно вообще назначать какую-либо фиксированную сумму для такого налога, так как для кого-то 30 тысяч – это копейки, а для кого-то – вся зарплата.
«И бедные, и бездетные, и обремененные детьми россияне имеют разные доходы. И нельзя им предъявлять фиксированный взнос. Для одного — это копейки, а для другого — просто фантастические суммы. Это абсурд! Налоги могут быть связаны только с доходами. Это такая аксиома, которая не обсуждается», - подытожил он.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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