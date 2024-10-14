«После 35 лет!»: Экономист с НТВ объяснил призыв забирать 40 тысяч у бездетных

Налогом на бездетность следует облагать россиян после 35-40 лет, если они до этого времени не обзавелись детьми, заявил НСН Алексей Зубец.

Налог на бездетность размером 30-40 тысяч рублей для россиян – это базовая сумма, которая должна меняться в отдельных ситуациях, однако если люди достигли 35-40 лет и не имеют детей, то это справедливо, чтобы они платили. Об этом в беседе с НСН заявил директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец.

В пятницу, 11 октября, Зубец в эфире НТВ предложил взимать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей, заявив, что это не большие деньги, когда семьи в России якобы зарабатывают по 170 тысяч рублей. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. В комментарии НСН он уточнил, что сумма может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации семьи и ее условий.

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«Я же не сказал, что это для всех. Это базовая сумма. Трансферты от малодетных к многодетным. Естественно, в конкретных условиях сумма должна быть другая. Потом, установление налогов - это вообще вопрос для Минфина. Но трансферт от бездетных семей к многодетным после достижения определенного возраста, например, у женщин 35 лет, а мужчины - 40, это справедливо. Если одни воспитывают много детей, а другие не воспитывают их совсем, они на этом экономят. Значит, за это надо платить», - пояснил Зубец.

Экономист не считает, что такая инициатива лишит некоторых россиян желания заводить детей, если, например, они копят на ребенка.

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«Вот это глупость очевидная. Ну кто откладывает на рождение ребенка? Если они до 40 лет не накопили на ребенка, значит вам вешают лапшу на уши, и они не собираются рожать ребенка», - отрезал он.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша в беседе с НСН заявил, что налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее «родительство».

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ФОТО: РИА Новости
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