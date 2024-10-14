«После 35 лет!»: Экономист с НТВ объяснил призыв забирать 40 тысяч у бездетных
Налогом на бездетность следует облагать россиян после 35-40 лет, если они до этого времени не обзавелись детьми, заявил НСН Алексей Зубец.
Налог на бездетность размером 30-40 тысяч рублей для россиян – это базовая сумма, которая должна меняться в отдельных ситуациях, однако если люди достигли 35-40 лет и не имеют детей, то это справедливо, чтобы они платили. Об этом в беседе с НСН заявил директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец.
В пятницу, 11 октября, Зубец в эфире НТВ предложил взимать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей, заявив, что это не большие деньги, когда семьи в России якобы зарабатывают по 170 тысяч рублей. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. В комментарии НСН он уточнил, что сумма может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации семьи и ее условий.
«Я же не сказал, что это для всех. Это базовая сумма. Трансферты от малодетных к многодетным. Естественно, в конкретных условиях сумма должна быть другая. Потом, установление налогов - это вообще вопрос для Минфина. Но трансферт от бездетных семей к многодетным после достижения определенного возраста, например, у женщин 35 лет, а мужчины - 40, это справедливо. Если одни воспитывают много детей, а другие не воспитывают их совсем, они на этом экономят. Значит, за это надо платить», - пояснил Зубец.
Экономист не считает, что такая инициатива лишит некоторых россиян желания заводить детей, если, например, они копят на ребенка.
«Вот это глупость очевидная. Ну кто откладывает на рождение ребенка? Если они до 40 лет не накопили на ребенка, значит вам вешают лапшу на уши, и они не собираются рожать ребенка», - отрезал он.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в беседе с НСН заявил, что налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее «родительство».
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