«После 35 лет!»: Экономист с НТВ объяснил призыв забирать 40 тысяч у бездетных

Налог на бездетность размером 30-40 тысяч рублей для россиян – это базовая сумма, которая должна меняться в отдельных ситуациях, однако если люди достигли 35-40 лет и не имеют детей, то это справедливо, чтобы они платили. Об этом в беседе с НСН заявил директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец.

В пятницу, 11 октября, Зубец в эфире НТВ предложил взимать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей, заявив, что это не большие деньги, когда семьи в России якобы зарабатывают по 170 тысяч рублей. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. В комментарии НСН он уточнил, что сумма может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации семьи и ее условий.