Сбербанк: число заявок девелоперов на финансирование проектов сократилось вдвое

По его словам, если в феврале их было около 300, то в сентябре показатель упал до 122. Попов подчеркнул, что данный спад неминуемо приведет к снижению объемов вводимого жилья в 2026 году.

«Это будет для рынка определенным вызовом», - добавил зампред Сбербанка.

Ранее Госдума разрешила судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

