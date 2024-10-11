Сбербанк: число заявок девелоперов на финансирование проектов сократилось вдвое
В Сбербанке вдвое сократилось число заявок, поступающих от компаний-застройщиков на финансирование проектов, заявил зампредседателя правления банка Анатолий Попов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, если в феврале их было около 300, то в сентябре показатель упал до 122. Попов подчеркнул, что данный спад неминуемо приведет к снижению объемов вводимого жилья в 2026 году.
«Это будет для рынка определенным вызовом», - добавил зампред Сбербанка.
Ранее Госдума разрешила судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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