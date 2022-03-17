Глава гильдии ювелиров предрёк сокращение потребления золота в России
Генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заявил, что в 2022 году ювелирная промышленность в стране сократит потребление золота для изготовления изделий, сообщает РИА Новости.
По его мнению, падение будет более сильным, чем в 2020 году из-за пандемии. Он предположил, что потребление золота в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, снизится до 50% — до 13 тонн.
«Пока картинка видится крайне негативной. Процентов 50 падение по итогам года будет, это точно», - предрёк Уткин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает физическим лицам за валюту приобретать у уполномоченных банков золотые слитки.
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