Глава гильдии ювелиров предрёк сокращение потребления золота в России

По его мнению, падение будет более сильным, чем в 2020 году из-за пандемии. Он предположил, что потребление золота в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, снизится до 50% — до 13 тонн.

«Пока картинка видится крайне негативной. Процентов 50 падение по итогам года будет, это точно», - предрёк Уткин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает физическим лицам за валюту приобретать у уполномоченных банков золотые слитки.