Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией

Крупнейший ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers приостановил работу с российскими компаниями на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

Штаб-квартира компании находится в США, штат Огайо, по состоянию на январь 2022 года ретейлер управляет 2854 магазинами.