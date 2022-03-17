Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией

Крупнейший ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers приостановил работу с российскими компаниями на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

Штаб-квартира компании находится в США, штат Огайо, по состоянию на январь 2022 года ретейлер управляет 2854 магазинами.

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Ранее список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию, опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. В перечень попали натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, покрытые драгоценным металлом, и изделия из них, имитация ювелирных изделий часы с использованием драгметаллов.



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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЗапретСШАТовары
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