Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Крупнейший ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers приостановил работу с российскими компаниями на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.
Штаб-квартира компании находится в США, штат Огайо, по состоянию на январь 2022 года ретейлер управляет 2854 магазинами.
Ранее список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию, опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. В перечень попали натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, покрытые драгоценным металлом, и изделия из них, имитация ювелирных изделий часы с использованием драгметаллов.
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