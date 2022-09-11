Обезьяна с гранатой. Европа антироссийскими санкциями затягивает энергокризис
В России не ждут быстрого решения урегулирования вопроса с установлением лимита цен на газ на Западе.
Москва прекратит поставки нефти и газа странам, которые введут ограничения на цены российских энергоносителей. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов 11 сентября, в воскресенье.
По мнению министра, подобные действия зарубежных партнеров напоминают картельный сговор. И на Западе «уже не отдают отчет себе в том, что они делают», когда принимают подобные решения. По мнению российского министра, ограничительные меры нанесут ущерб самим западным странам.
Такая реакция РФ последовала на заявление министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. Он сообщил в интервью газете La Repubblica, что Еврокомиссия намерена в сентябре представить предложение о введении потолка цен на газ.
«Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», — цитирует его заявление RT.
По его мнению, ограничение цен на топливо должно коснуться не только России, но и других стран-экспортеров газа, «чтобы защитить бизнес и граждан».
При этом практически в ежедневном режиме в крупнейших изданиях выходят публикации о растущей панике в Европе из-за сокращения поставок российского газа.
Так, The Wall Street Journal пишет, что европейцы испытали шок из-за перекрытых поставок газа по «Северному потоку» перед зимними холодами. Издание сделало вывод о том, что сложившееся положение дел разгоняет инфляцию, из-за чего в ряде стран стали останавливаться производства. Одновременно в Европе растет безработица и снижается покупательская способность, отмечает Газета.ru.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что руководство Германии страны начинает понимать безысходность своего положения без российского газа. По его словам, политики уже думают над запуском газопровода.
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.
Однако, спрогнозировать сроки решения проблемы не представляется возможным, заявил заявил Telegram-каналу «Радиоточка-НСН» генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
«Что можно ждать от обезьяны, которая взяла в руки гранату? Разве можно предсказать действия сумасшедшего? Поведение европейских лидеров абсолютно не логично. Если бы у них была какая-то логика, тогда был бы резон делать прогнозы, как они себя поведут. Поскольку такой логики нет, гадать на кофейной гуще я не берусь», — заключил аналитик.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года - до €5000 до конца 2022 года. Прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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