Обезьяна с гранатой. Европа антироссийскими санкциями затягивает энергокризис

По мнению министра, подобные действия зарубежных партнеров напоминают картельный сговор. И на Западе «уже не отдают отчет себе в том, что они делают», когда принимают подобные решения. По мнению российского министра, ограничительные меры нанесут ущерб самим западным странам.

Такая реакция РФ последовала на заявление министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. Он сообщил в интервью газете La Repubblica, что Еврокомиссия намерена в сентябре представить предложение о введении потолка цен на газ.