Володин назвал «паразитами» авторов идеи потолка цен на российскую нефть

Решение стран-участниц «большой семёрки» ввести предельную цену на российскую нефть для ограничения возможности Москвы финансировать спецоперацию на Украине свидетельствует о том, что введенные ранее санкции против РФ не работают. Так прокомментировал новый формат давления спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Путин предупредил о последствиях из-за введения потолка цен на российские газ и нефть

В своем Telegram-канале политик назвал авторов идеи «паразитами» и подчеркнул, что на подобные меры они идут вместо отказа от полного запрета российских энергоресурсов. Как считает Володин, попытка их заместить потерпела фиаско, а установлением потолка цен Вашингтон и Брюссель расписались в зависимости от России.

При этом спикер Госдумы пообещал, что потолок цен окажется минимальной ценой, по которой Россия начнёт продавать свою нефть. Стоимость российского сырья определит мировой рынок и договорные обязательства. По словам Володина, 80% населения Земли не поддерживает санкции против России, поэтому реализация идеи G7 не помешает России поставлять нефть.

Ранее Бельгия предложила ввести потолок цен на весь газ, поступающий в Европу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвропаРоссийский Газ
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