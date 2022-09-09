Володин назвал «паразитами» авторов идеи потолка цен на российскую нефть

В своем Telegram-канале политик назвал авторов идеи «паразитами» и подчеркнул, что на подобные меры они идут вместо отказа от полного запрета российских энергоресурсов. Как считает Володин, попытка их заместить потерпела фиаско, а установлением потолка цен Вашингтон и Брюссель расписались в зависимости от России.

При этом спикер Госдумы пообещал, что потолок цен окажется минимальной ценой, по которой Россия начнёт продавать свою нефть. Стоимость российского сырья определит мировой рынок и договорные обязательства. По словам Володина, 80% населения Земли не поддерживает санкции против России, поэтому реализация идеи G7 не помешает России поставлять нефть.

Ранее Бельгия предложила ввести потолок цен на весь газ, поступающий в Европу.

