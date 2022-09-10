СМИ: ЕС решил не вводить потолок цен на российский газ после ультиматума Путина

Министры энергетики выступили против ограничения на цену газа из РФ после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом написал журналист Том Рис в публикации для издания The Telegraph.

Путин предупредил о последствиях из-за введения потолка цен на российские газ и нефть

«Министры Евросоюза не стали ограничивать цены на российский газ после предупреждения Владимира Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — отмечает Рис.

По его данным, главы европейских министерств энергетики решили воздействовать на энергетические гиганты, чтобы поддержать компании, испытывающих отрицательные последствия из-за нестабильности рынков, сообщает RT.

Ранее 10 государств Евросоюза, в числе которых также Италия, Греция и Польша, не подержали предложение о введении потолка цен на российский газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЕвросоюзЭнергетикаМинистрыЦеныГазРоссийский Газ
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