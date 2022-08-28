Медведев спрогнозировал цены на газ до €5000 к концу 2022 года

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года. Прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», - написал Медведев.

В посте с рисунком Алексея Куделина под названием «Газ-Батюшка» с изображением человека с горящей свечой и вышками на втором плане Медведев сделал приписку на английском языке, которая в переводе на русский значит «с теплыми пожеланиями».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель спрогнозировал, что страны ЕС столкнутся с серьезными проблемами из-за антироссийских санкций в ближайшее время. Об этом Боррель заявил в ходе беседы с журналистом газеты Kronen Zeitung.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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