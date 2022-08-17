«Нам нужен газ!»: В Германии заявили о неизбежности запуска «Северного потока-2»
Если газопровод запустят, то это будет свидетельством политического поражения канцлера ФРГ Олафа Шольца, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Руководство Германии начинает понимать, что энергии в стране без российского газа не будет хватать, обычные граждане уже начали скупать подручные средства, чтобы хоть как-то обогреваться зимой, рассказал председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что Германии придется пойти на «позорный» запуск «Северного потока-2» уже в грядущем отопительном сезоне. Он напомнил, что в стране из-за снижения уровня воды в реках возникли проблемы с судоходством и снабжением электростанций углем. Ульрих Зингер полностью согласился с экономистом.
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.
По его словам, запуск «Северного потока-2» является самым простым вариантом для Германии получить дешевую энергию.
«Только управление и политики желают, чтобы мы не использовали «Северный поток-2». Обычный народ понимает, что все эти санкции действуют только против нас. В стране не хватает энергии. Нам нужен газ, нефть и все возможности, чтобы получить дешевую энергию. «Северный поток-2» уже построен, и это самый простой вариант получить дешевую энергию. Нужно как можно быстрее использовать все возможности, чтобы получить дешевую энергию. То, что мы не покупаем, Россия может продать в другую страну», - указал Зингер.
Также председатель фракции подчеркнул, что запуск газопровода будет означать полное политическое поражение канцлера ФРГ Олафа Шольца. Зингер указал, что именно руководство Германии превратило «Северный поток-2» в политический проект.
«Если «Северный поток-2» запустят, то это станет политическим поражением Шольца. Они сделали из экономического проекта политический. Это идеология мешает им запустить «Северный поток». Это идеология, они не хотят русскую энергию. Они сделали эти санкции, это огромная ошибка», - резюмировал Зингер.
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией.
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