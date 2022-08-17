«Нам нужен газ!»: В Германии заявили о неизбежности запуска «Северного потока-2»

Накануне главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что Германии придется пойти на «позорный» запуск «Северного потока-2» уже в грядущем отопительном сезоне. Он напомнил, что в стране из-за снижения уровня воды в реках возникли проблемы с судоходством и снабжением электростанций углем. Ульрих Зингер полностью согласился с экономистом.

«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.

По его словам, запуск «Северного потока-2» является самым простым вариантом для Германии получить дешевую энергию.