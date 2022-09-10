СМИ: В Швейцарии жителям грозят тюрьмой за превышение температуры в доме зимой

Власти Швейцарии намерены в зимний отопительный период наказывать собственников жилья с газовым отоплением за превышение установленного порога температуры в +19℃ во внутренних помещениях зданий. Об этом сообщает издание Blick со ссылкой на сообщение пресс-секретаря департамента экономики Швейцарии Маркуса Сперндли.

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Правительство ограничивает нагрев горячей воды до +60℃. При этом сауны и бассейны холодными.

Если гражданин нарушит установленные нормы, его могут отправить в тюрьму или оштрафовать. В случае, когда докажут умышленный вред, жителя лишат свободы на срок до трех лет или штраф. При небрежном нарушении мер возможен штраф.

Ранее министры энергетики выступили против ограничения на цену газа из РФ после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом написал журналист Том Рис в публикации для издания The Telegraph.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафТюрьмаГазОтопление
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