СМИ: В Швейцарии жителям грозят тюрьмой за превышение температуры в доме зимой

Зампред Совбеза РФ Медведев в ходе поездки в Тулу посетил предприятия ВПК

Город Изюм в Харьковской области получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ

СМИ: крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ нет

СМИ: из-за нового короля часть стран Британского содружества захотят стать республиками

Мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни в Москве