Путин предупредил о последствиях из-за введения потолка цен на российские газ и нефть

Россия не будет поставлять газ и нефть тем странам, которые решат ввести потолок цен на российское сырье, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Макрон поддержал идею ввести потолок цен на газ из России

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — сказал глава государства.

По его словам, при реализации желания европейских стран ограничить цены на поставляемые РФ нефть и газ цены на сырье повысятся.

России невыгодно поддаваться на условия Европы о потолке цен на газ, потому что они начнут их снижать, а затем захотят покупать энергоресурсы по себестоимости, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРоссийский ГазВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры