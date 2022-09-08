Путин предупредил о последствиях из-за введения потолка цен на российские газ и нефть

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — сказал глава государства.

По его словам, при реализации желания европейских стран ограничить цены на поставляемые РФ нефть и газ цены на сырье повысятся.

России невыгодно поддаваться на условия Европы о потолке цен на газ, потому что они начнут их снижать, а затем захотят покупать энергоресурсы по себестоимости, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

