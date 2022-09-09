В Италии заявили, что пять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

По его словам, «это важное большинство», что позволило поручить Еврокомиссии в ближайшее время подготовить соответствующее предложение.

«Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу», - добавил Чинголани, отметив, что ещё три государства не определились со своей позицией.

Ранее главы правительств Финляндии, Швеции и Дании поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на энергоносители в Евросоюзе.