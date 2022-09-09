В Италии заявили, что пять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что общее ограничение цен на газ поддержали 15 стран Евросоюза, сообщает ТАСС.
По его словам, «это важное большинство», что позволило поручить Еврокомиссии в ближайшее время подготовить соответствующее предложение.
«Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу», - добавил Чинголани, отметив, что ещё три государства не определились со своей позицией.
Ранее главы правительств Финляндии, Швеции и Дании поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на энергоносители в Евросоюзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины
- Генсек НАТО Столтенберг признал факт разногласий в альянсе
- Зеленский утвердил санкции против 606 российских политических деятелей
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ
- В Италии заявили, что пять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
- Путин: Россия готова безвозмездно передать странам калийные удобрения
- Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google 21,7 млрд рублей за фейки
- Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве
- СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным
- СМИ: против введения потолка цен на российский газ выступили 10 стран Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru