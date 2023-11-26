Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам
Цены на продукты к Новому году уже начали расти. На это, прежде всего, влияет потребительский спрос.
К началу новогодних праздников стоимость говядины повысится на 7-10%, пишет «Парламентская газета». Причиной названо сокращение поголовья скота. Также повышение цен объясняется сложностью в производстве мяса коров.
Праздничный стол на Новый 2024 год может стоить на 5,5–10% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольги Беляевой, в числе наиболее подорожавших продуктов для новогоднего стола можно назвать мандарины, цена на них выросла на 63%. Также подорожала курица (на 26%) и яйца (на 24%).
Розничная стоимость бананов в России увеличилась за год на 47% и достигла 143,4 рубля за килограмм в октябре этого года, следует из данных Росстата.
В октябре прошлого года килограмм бананов стоил всего 97,7 рубля, пишет РБК, такое подорожание продукта является рекордным. Дешевле всего россиянам в октябре обходились яблоки: 116 руб. за 1 кг.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью НСН прогнозирует также рост цен на шоколад.
«Цены на шоколад действительно растут, ведь в России нет своих какао-бобов. Кто-то не покупает бобы, а покупает европейский шоколад, который до нас добирается окружным путем, стоящим дороже. Все в нашей жизни дорожает, но тем не менее новогодние сладкие подарки - это же продукт радости, все его покупают. Мы живем в полном достатке на кондитерские изделия», - заключил Кацнельсон.
Лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины. В октябре стоимость килограмма апельсинов увеличилась на 80% до 209 рублей за 1 кг.
Никаких сигналов от торговых сетей о повышении цен на продукты питания в России не поступало, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Российского винодельческого форума, передает ТАСС.
По его словам, в ведомство ежедневно поступают данные от торговых сетей по ценам на основные продукты питания для своевременного реагирования, в том числе специалистами Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза.
Евтухов признал, что одно время были трудности, связанные с удорожанием мяса птицы и яиц, но по остальным продуктам сигналов о подорожании не было.
При этом стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%.
А цена на селедку, например, за год не изменилась, майонез подорожал всего на 1%, а картофель и лук – на 7 и 12% соответственно. Что касается оливье, в данном случае подорожал еще и горошек – на 6%, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.
Несмотря на двойной рост объемов вылова красной рыбы в России, цены на нее и красную и черную икру остаются стабильно высокими. Это – традиционные деликатесы, которые россияне стараются приобрести к новогоднему столу. Поэтому красная икра в России может подешеветь только после Нового года, заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН.
«Если подешевеет, то после Нового года. С одной стороны, по сравнению с прошлым годом в два раза больше выловили, это означает, что икры будет больше в два раза. Входящие цены были высокие, спрос пока с предложением не справляется. Однако впереди у нас Новый год – это традиционное время увеличения спроса. Скорее всего, цены до Нового года будут стабильны, может быть, даже с небольшим ростом. После Нового года, если остатки нераспроданной икры будут большие, цена снизится как раз на 15-20%», - отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что в России рост цен на живые новогодние елки составит по сравнению с прошлым годом 5-7%. В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru