Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам

Праздничный стол на Новый 2024 год может стоить на 5,5–10% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил «ФедералПресс».



По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольги Беляевой, в числе наиболее подорожавших продуктов для новогоднего стола можно назвать мандарины, цена на них выросла на 63%. Также подорожала курица (на 26%) и яйца (на 24%).

Розничная стоимость бананов в России увеличилась за год на 47% и достигла 143,4 рубля за килограмм в октябре этого года, следует из данных Росстата.

В октябре прошлого года килограмм бананов стоил всего 97,7 рубля, пишет РБК, такое подорожание продукта является рекордным. Дешевле всего россиянам в октябре обходились яблоки: 116 руб. за 1 кг.