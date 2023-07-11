«Реалии нашей жизни»: Продукты, автомобили и туры начали дорожать на фоне обвала рубля
Изменившийся курс рубля уже внес коррективы в цены. Эксперты отмечают, что все товары с импортной составляющей подорожают в три раза, цены на туры за неделю увеличились на 10%, автомобильный рынок отменил все скидки.
Обвал рубля, который случился на прошлой неделе, уже внес свои коррективы в цены на ряд продуктов и товаров. Эксперты прогнозируют, что ситуация с ценами будет только усугубляться, а финансисты не спешат делать прогнозы относительно самого курса.
Официальный курс доллара 11 июля составляет 91,4 рубля, официальный курс евро — 100,4 рубля.
МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНО: ОЛИВКИ И ЛУК
Первым ценовый рекорд неожиданно побил репчатый лук. Так, сообщается, что цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей. Как пишет РБК, лук подорожал из-за потери урожая в странах Центральной и Средней Азии, где зимой фиксировались аномально низкие температуры. Власти Узбекистана, Таджикистана и Казахстана ввели запрет на экспорт лука до тех пор, пока не восстановят собственные запасы, а запасы российского лука к началу лета также уже подошли к концу.
Экономист Галина Сорокина предупредила, что лук – это только начало. Пока ценники массово не переписывают, но товары, завозимые из-за рубежа, в скором времени подорожают, сказала она в интервью агентству «Прайм».
По ее словам, обвал рубля больше всего ударит по оливкам, некоторым сортам чая и кофе. При этом сливочное и растительное масло, крупы, хлеб и некоторые овощи резко подорожать не должны, считает она.
При этом гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН заявил, что удорожание коснется не только оливок. По его словам, в ближайший месяц значительно подорожают все товары, в которых присутствует доля импорта.
«В ближайший месяц мы увидим подорожание всех товаров. Мы помним, как в прошлом году за двое суток изменились все ценники, во всех магазинах. И машины подорожали в три раза, и одежда, и продукты. Сейчас мы это увидим, все перепишут ценники и будут ждать стабилизации курса. Но предпосылок для стабилизации курса рубля сейчас нет. Подорожает абсолютно все, где есть доля импорта», - дал он неутешительный прогноз.
РЕАЛИИ ЖИЗНИ: АВТОМОБИЛИ И БЕНЗИН
Эксперты отмечают, что в нынешних условиях обвал рубля в большей степени отразится на стоимости автомобилей. Импортеры заняли выжидательную позицию, пока не стали поднимать цены, но скидки уже отменили.
«Стоимость автомобилей, вероятнее всего, будет пересмотрена в сторону увеличения уже в июле. Отмечу также, что текущее ценообразование у автопроизводителей построено по курсу 85 рублей за доллар. В салонах пока еще остаются автомобили по РРЦ, а в последние дни мы фиксируем повышенный спрос на них», - сказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев «Российской газете».
Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов поспешил сообщить, что ослабление курса рубля в ближайшие месяцы отразится на стоимости автомобилей Lada. Соколов объяснил, что субкомпоненты, материалы и сырье во многом поставляются из-за рубежа. Президент компании подчеркнул, что это «реалии нашей экономической жизни».
Автоэксперт Владимир Моженков заявил НСН, ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных автомобилей на 5-20%, а «АвтоВАЗ» просто не захочет отставать от конкурентов.
«Подорожание произойдет, это точно. Я бы сделал больший коридор, на 5-20%. Это зависит от ценовой политики каждого дилерского предприятия, которое занимается продажей автомобилей. Если скапливается склад, то подорожания может вообще не быть или на 1-5%, а если склад минимизирован и спрос больше, может быть и 10-15-20%. АвтоВАЗ пристально смотрит за ценовой политикой прямых конкурентов. Возможно, он тоже этим воспользуется и сделает маленькое подорожание», - сказал Моженков.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН отметил, что без роста цен на рынке автомобилей точно не обойдется. Он объяснил, что большая часть расчетов по-прежнему происходит в долларах и евро, на этом фоне дорожает и сама логистика, увеличиваются таможенные платежи.
«Весь импорт дорожает в среднем на 25%, если брать просто курс валют, пусть даже 15%. Закупочная цена будет повышена на эти проценты. Плюс повышается стоимость логистики на 10-15%, которая также оплачивается в валюте, плюс таможенные платежи, которые пересчитываются по курсу, на те же 10-15%. Вся цепочка дорожает», - резюмировал собеседник НСН.
А биржевые цены на бензин марки Аи-92 вновь обновили исторический рекорд, впервые превысив 59 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Одновременно фиксируется постепенный рост стоимости автомобильного топлива и на российских АЗС.
Из-за увеличения экспорта бензина в России стали повышаться цены на топливо, в первую очередь биржевые, заявил ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в интервью НСН. По его словам, розничные цены уже корректируются, с начала года их рост составил 2%.
«Если взять последние три года и посмотреть движение цен, то мы увидим, что как 92, так и 95 идут по самой верхней планке. Сейчас они достигают исторических максимумов. В целом, общий объем бензина на внутреннем рынке с учетом поставок, которые есть, приводит к росту цен на топливо. Розничные цены уже корректируются. С начала года рост цен на автомобильный бензин составил в среднем 2%», - рассказал он.
ЧТО ЕЩЕ: РЕМОНТ И КУРОРТ
Растут цены и на материалы для отделки квартир. По данным «Коммерсанта», с начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля, а во второй половине года цены могут вырасти еще на 10–15%.
Руководитель отдела продаж городской недвижимости Barnes International Moscow Сергей Бондаренко отметил, что отделочные материалы подорожали в среднем на 20% с начала года, дальше – больше, все будет зависеть от курса рубля.
Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), со своей стороны, сообщили о заметном подорожании туров по всем зарубежным направлениям в контексте ослабления рубля. Отмечается, что сильнее всего подорожал отдых в Турции и Египте. Аналитики фиксируют, что туры за рубеж за последнюю неделю подорожали на 10-12%.
Менеджер категории Fashion платформы Brandly Анастасия Текучева в беседе с РИА Новости предупредила, что осенью подорожает еще и одежда. Она отметила, что ослабление рубля поставило в зону риска не только компании, осуществляющие отгрузку товара из Европы, ОАЭ или США, но и отечественных предпринимателей, производственные мощности которых находятся за пределами России.
Ранее также стало известно, что производители бытовой техники и электроники начали повышать цены на товары на фоне роста курса иностранных валют. Сообщается, что в среднем стоимость такой продукции вырастет на 10-15%. По прогнозам, в рознице подорожание окажется сильнее, так как продавцы захотят сохранить уровень прибыльности.
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