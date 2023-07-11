«Реалии нашей жизни»: Продукты, автомобили и туры начали дорожать на фоне обвала рубля

Обвал рубля, который случился на прошлой неделе, уже внес свои коррективы в цены на ряд продуктов и товаров. Эксперты прогнозируют, что ситуация с ценами будет только усугубляться, а финансисты не спешат делать прогнозы относительно самого курса.

Официальный курс доллара 11 июля составляет 91,4 рубля, официальный курс евро — 100,4 рубля.

МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНО: ОЛИВКИ И ЛУК

Первым ценовый рекорд неожиданно побил репчатый лук. Так, сообщается, что цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей. Как пишет РБК, лук подорожал из-за потери урожая в странах Центральной и Средней Азии, где зимой фиксировались аномально низкие температуры. Власти Узбекистана, Таджикистана и Казахстана ввели запрет на экспорт лука до тех пор, пока не восстановят собственные запасы, а запасы российского лука к началу лета также уже подошли к концу.

Экономист Галина Сорокина предупредила, что лук – это только начало. Пока ценники массово не переписывают, но товары, завозимые из-за рубежа, в скором времени подорожают, сказала она в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, обвал рубля больше всего ударит по оливкам, некоторым сортам чая и кофе. При этом сливочное и растительное масло, крупы, хлеб и некоторые овощи резко подорожать не должны, считает она.

При этом гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН заявил, что удорожание коснется не только оливок. По его словам, в ближайший месяц значительно подорожают все товары, в которых присутствует доля импорта.

«В ближайший месяц мы увидим подорожание всех товаров. Мы помним, как в прошлом году за двое суток изменились все ценники, во всех магазинах. И машины подорожали в три раза, и одежда, и продукты. Сейчас мы это увидим, все перепишут ценники и будут ждать стабилизации курса. Но предпосылок для стабилизации курса рубля сейчас нет. Подорожает абсолютно все, где есть доля импорта», - дал он неутешительный прогноз.