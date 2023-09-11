«После Нового года»: Россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру

Накануне президент Союза осетроводов Александр Новиков сообщил, что в России на 15-20% может подешеветь красная икра. По его словам, свежий продукт уже поступает в продажу по ценам ниже прошлогодних. Новиков пояснил, что 2022 год был «неурожайным» для российской рыбной промышленности. Именно поэтому тогда цены на красную икру значительно выросли. Виталий Корнев также считает, что россиянам следует ожидать снижения цен на красную икру.

«Если подешевеет, то после Нового года. С одной стороны, по сравнению с прошлым годом в два раза больше выловили, это означает, что икры будет больше в два раза. Входящие цены были высокие, спрос пока с предложением не справляется. Однако впереди у нас Новый год – это традиционное время увеличения спроса. Скорее всего, цены до Нового года будут стабильны, может быть, даже с небольшим ростом. После Нового года, если остатки нераспроданной икры будут большие, цена снизится как раз на 15-20%», - сказал Корнев.

Он отметил, что экспорт российской красной икры в этом году незначительный. По словам Корнева, производителям выгоднее продавать икру на внутреннем рынке, так как цены на нем выше мировых.

«Экспорт икры в этом году незначительный. Это связано с тем, что цены на внутреннем рынке выше мировых. Поэтому производителям выгоднее продавать икру на внутреннем рынке. Плюс на внешний и на внутренний рынок мы поставляем немного разную икру. На внутренний рынок в большинстве своем идет икра пробойная, на внешний рынок – мороженый ястык. Здесь отчасти все зависит от планов рыбопереработчиков до путины: если они ориентировались на внешний рынок, то они будут больше мороженых ястыков производить. Если ориентировались на внутренний – то пробойной икры», - указал собеседник НСН.

Кроме того, президент Ассоциаций рассказал, что, в отличие от экспорта икры, экспорт горбуши достаточно выгоден. Он подчеркнул, что традиционно рыбу и икру экспортируют в страны Юго-Восточной Азии.