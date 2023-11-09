СМИ: «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца года

Ранее стало известно, что в России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Росрыболовство. Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



При этом эксперты отрасли отмечают, что цены на икру могут пойти вниз только после Нового года, так как этот продукт является традиционно праздничным, продавцы не хотят снижать цену на популярный продукт.

До этого Генпрокуратура РФ также добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его.

