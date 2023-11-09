СМИ: «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца года
Российский магазин «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца этого года, пишет «Коммерсант».
В противном случае, компания планирует обратиться к регуляторам из-за роста цен "во всех сегментах". Сеть предлагает приложить все необходимые усилия для сдерживания цен до Нового года, хотя понимает, что по некоторым продуктам цены растут обоснованно.
Отмечается, что эксперты называют повышение цен в декабре ожидаемым, но некритичным.
Ранее стало известно, что в России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Росрыболовство. Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом эксперты отрасли отмечают, что цены на икру могут пойти вниз только после Нового года, так как этот продукт является традиционно праздничным, продавцы не хотят снижать цену на популярный продукт.
До этого Генпрокуратура РФ также добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда «Содержанок» Дарья Мороз сняла свой первый сериал «Секс. До и после»
- СМИ: «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца года
- Три крупных российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов
- Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания
- МВД не подтвердило информацию о проникновении диверсантов в Абхазию
- Опрос: Рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян
- Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском
- «Авто.ру»: Средняя цена на подержанные автомобили в России превысила 2 миллиона
- Евкуров вручил группировке войск в Сирии орден Суворова
- Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,4 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru