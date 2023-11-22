СМИ: живая новогодняя ель будет стоить около 1,5 тысяч рублей

В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тысячи рублей. К предстоящему Новому году в лесах подготовят 57-60 тысяч елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем в прошлом году. Это деревья лесного фонда. Кроме них в продажу поступают елки из частных питомников.

Тем временем, стоимость искусственных елей увеличится на 21% по сравнению с 2022 годом. Их средняя розничная цена составит 4 тысячи 489 рублей.

Каждый двадцатый гражданин России не собирается покупать продукты к новогоднему столу, примерно такая же доля россиян не намерены покупать подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

