«Мясо, алкоголь»: Эксперт назвал товары, которые подорожают к Новому году

По его мнению, к Новому году цены по ряду позиций могут вырасти на 5%, а стоимость импортных товаров может стать ещё больше.



«Импортеры могут поднять цены выше, поэтому импортные товары могут подорожать более чем на 10%», - отметил эксперт.

Чеглов указал, что каждая компания будет не только самостоятельно решать, поднимать цены или нет, но согласовывать стоимость с крупными сетями.

Он добавил, что после праздников цены наверняка будут скорректированы.

Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.

