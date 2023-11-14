«Мясо, алкоголь»: Эксперт назвал товары, которые подорожают к Новому году

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что наиболее подвержены подорожанию алкоголь, мясные деликатесы, копчёные колбасы, фрукты и овощи, а также готовые салаты, сообщает NEWS.ru.

Кондитер Кацнельсон опроверг сообщения о подорожании сладких новогодних подарков

По его мнению, к Новому году цены по ряду позиций могут вырасти на 5%, а стоимость импортных товаров может стать ещё больше.

«Импортеры могут поднять цены выше, поэтому импортные товары могут подорожать более чем на 10%», - отметил эксперт.

Чеглов указал, что каждая компания будет не только самостоятельно решать, поднимать цены или нет, но согласовывать стоимость с крупными сетями.

Он добавил, что после праздников цены наверняка будут скорректированы.

Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыНовый ГодКолбасаМясо

Горячие новости

Все новости

партнеры