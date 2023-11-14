«Мясо, алкоголь»: Эксперт назвал товары, которые подорожают к Новому году
Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что наиболее подвержены подорожанию алкоголь, мясные деликатесы, копчёные колбасы, фрукты и овощи, а также готовые салаты, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, к Новому году цены по ряду позиций могут вырасти на 5%, а стоимость импортных товаров может стать ещё больше.
«Импортеры могут поднять цены выше, поэтому импортные товары могут подорожать более чем на 10%», - отметил эксперт.
Чеглов указал, что каждая компания будет не только самостоятельно решать, поднимать цены или нет, но согласовывать стоимость с крупными сетями.
Он добавил, что после праздников цены наверняка будут скорректированы.
Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Судебные приставы разыскивают Никиту Преснякова из-за долгов
- На ВДНХ в павильоне «Умный город» открылся VR-кинотеатр
- Кержакова уволили с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы
- Российские военные уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
- Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча против «Спартака»
- Глава «Рособоронэкспорта» сообщил о высоком спросе на российские самолеты
- Депутат Свищев: Законопроект о любительском спорте доработают за несколько недель
- Метропоезд «Москва 2020» сошел с рельсов в Мытищах
- СМИ назвали участников новогоднего «Голубого огонька» 2024
- «Мясо, алкоголь»: Эксперт назвал товары, которые подорожают к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru