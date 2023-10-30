Владелец кондитерской фабрики предсказал подорожание шоколада
Основатель кондитерской фабрики «Томер» Андрей Латышев заявил, что после Нового года в России ощутимо подорожает шоколад, сообщает Газета.Ru.
По его словам, это связано с перезаключением контрактов и получением какао-бобов по ценам 2024 года, которые будут существенно отличаться от текущих.
Он указал, что некоторый рост цен фиксируется уже сейчас. Латышев пояснил, что причиной является неурожай какао-бобов из-за непогоды и болезней в Африке.
«Больше всего подорожают горькие сорта шоколада – от 65% содержания какао. Цены на такой продукт однозначно вырастут на 50-100%. Производители будут переходить на темный, молочный и белый шоколад... Ну и, конечно, будут активнее играть с весом», — заключил бизнесмен.
Ранее крупнейший российский кондитерский холдинг ООО «Объединенные кондитеры» заявил, что с 1 декабря стоимость шоколада в России увеличится на 16,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru