Кондитер Кацнельсон опроверг сообщения о подорожании сладких новогодних подарков

Ранее СМИ предвещали 20% подорожание сладких новогодних подарков на фоне роста цен на шоколад на мировом рынке.

«Все договоры на новогодние подарки заключаются за полгода до праздников. Не обращайте внимание на то, кто там чего брякнул. Предложений по новогодним подаркам в избытке, конкуренция огромная! Все получат новогодние подарки, все есть у нас!» - заверил собеседник НСН.

По его словам, цены на шоколад в России действительно выросли, однако подорожание не скажется на желании россиян

«Цены на шоколад действительно растут, ведь в России нет своих какао-бобов. Кто-то не покупает бобы, а покупает европейский шоколад, который до нас добирается окружным путем, стоящим дороже. Все в нашей жизни дорожает, но тем не менее новогодние сладкие подарки - это же продукт радости, все его покупают. Мы живем в полном достатке на кондитерские изделия», - заключил Кацнельсон.

Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

