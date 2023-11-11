Mash: российский алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%
Российские алкогольные напитки могут подешеветь на 5-10% перед Новым годом, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, причиной снижения цен выступают достаточные запасы. Именно благодаря ним удастся избежать подъема цен из-за предновогоднего ажиотажа.
Однако, по словам источников Mash, уже в начале следующего года россиянам нужно быть готовыми к росту цен на 10% на зарубежные тихие и игристые вина, а к лету эти напитки могут вырасти в цене аж на 50%.
Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru