Mash: российский алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%

Российские алкогольные напитки могут подешеветь на 5-10% перед Новым годом, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, причиной снижения цен выступают достаточные запасы. Именно благодаря ним удастся избежать подъема цен из-за предновогоднего ажиотажа.

Однако, по словам источников Mash, уже в начале следующего года россиянам нужно быть готовыми к росту цен на 10% на зарубежные тихие и игристые вина, а к лету эти напитки могут вырасти в цене аж на 50%.

Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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