Нерациональное зерно. Эксперты критикуют зерновую сделку с участием России

Россия стала участницей зерновой сделки, чтобы снизить санкционное давление Запада и обеспечить поставки своей продукции на мировой рынок – в первую очередь, зерна и удобрений. Однако, зерновая сделка не принесла России никаких преимуществ, Москва не смогла решить свои проблемы, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН» .

«Для нас эта сделка ничего хорошего так и не принесла. Обещалось встречное движение, но этого не произошло. Никакого облегчения по нашим проблемам в вывозе и поставках на мировой рынок не случилось. У нас проблем выше крыши, которые касаются стоимости страхования судов, оформления страховок, есть проблемы с платежами – барьеры, длинные сроки. Я уже не говорю про поставки российских удобрений», - рассказал он.