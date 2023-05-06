Нерациональное зерно. Эксперты критикуют зерновую сделку с участием России
Четырёхсторонняя зерновая сделка с участием России не выгодна нашей стране, считают эксперты.
Участники зерновой сделки возобновили переговоры о продлении соглашения. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным издания, планировавшееся 5 мая обсуждение зерновой инициативы с участием представителей России, Украины, Турции и ООН перенесли на следующую неделю. Вместо переговоров стороны провели предварительные технические обсуждения.
Россия стала участницей зерновой сделки, чтобы снизить санкционное давление Запада и обеспечить поставки своей продукции на мировой рынок – в первую очередь, зерна и удобрений. Однако, зерновая сделка не принесла России никаких преимуществ, Москва не смогла решить свои проблемы, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН» .
«Для нас эта сделка ничего хорошего так и не принесла. Обещалось встречное движение, но этого не произошло. Никакого облегчения по нашим проблемам в вывозе и поставках на мировой рынок не случилось. У нас проблем выше крыши, которые касаются стоимости страхования судов, оформления страховок, есть проблемы с платежами – барьеры, длинные сроки. Я уже не говорю про поставки российских удобрений», - рассказал он.
Участники зерновой сделки игнорируют интересы России, если ситуация не изменится, соглашение придется расторгнуть как лишенное смысла. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов.
«Часть, касающаяся России, — главная часть зерновой сделки. Не выполняются обязательства в отношении допуска на мировые рынки российских удобрений и зерна, о чем неоднократно говорили и президент, и министр иностранных дел. ООН предпринимала определенные усилия, однако их недостаточно, авторитета организации не хватает. К тому же, ведутся бесконечные провокации Киева, атаки на Севастополь и так далее. Это создает крайне негативный фон для любых переговоров и перспектив продления зерновой сделки. Если ничего не изменится, полагаю, никакого смысла в зерновой сделке нет, она прекратится. Если же ООН и Запад (прежде всего, США) надавят на Киев и сами выполнят свои обязательства по сделке, будет достигнут прогресс», — сказал сенатор.
Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за противодействия со стороны США и Великобритании. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу RT.
По его словам, официально в Вашингтоне и Лондоне заявляют, что не препятствуют исполнению сделок с продукцией российского агропромышленного комплекса, но на деле их банки не принимают платежи по поставкам российского зерна и удобрений.
Турецкий министр рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно получил письмо от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложением турецким банкам поучаствовать в финансовых операциях по оплате в рамках российской части зерновой сделки.
Хотя Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, однако не будет делать ничего, что противоречило бы интересам страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы ... были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно», — отметил представитель Кремля.
Песков указал, что контакты сторон продолжаются, однако поводы для оптимизма «очень скромные, если не сказать обратного».
В случае продления зерновой сделки украинские военные могут продолжить использование гуманитарного коридора, совершая атаки на российский флот с помощью британских беспилотных летательных аппаратов, сообщаетUra.ru со ссылкой на военного политолога, подполковника запаса МВД Олега Иванникова.
По его словам, данную ситуацию необходимо обсуждать на площадке ООН. Если перевозящие продовольствие транспортные суда будут подвергнуты опасности, необходимо прекращать зерновую сделку. Эксперт считает, что данная ситуация является опасной для ВМФ России, так как применяемые Украиной западные дроны способны нанести серьезный ущерб.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, поскольку Киев нарушил условия соглашения и использовал гуманитарный коридор в Черном море для атаки региона. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
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