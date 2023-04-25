«Ситуация в тупике»: Лавров оценил перспективы продления зерновой сделки

В Москве видят старания генсека ООН Антониу Гуттериша по зерновой сделке, но каких-либо подвижек в вопросе поставок российской сельхозпродукции практически нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН, передает ТАСС.

По его словам, ситуация вокруг зерновой сделки зашла в тупик.

Минобороны усомнилось в продлении зерновой сделки из-за действий Киева

Министр иностранных дел России также отметил, что Россельхозбанк по-прежнему отключен от системы SWIFT, и никто не собирается его туда возвращать.

«А это главный банк, который обслуживает наш сельскохозяйственный экспорт», - подчеркнул Лавров.

Он также прокомментировал возможную утечку содержания послания генсека ООН Антониу Гутерриша к президенту РФ Владимиру Путину по зерновой сделке. По мнению министра, это может означать очередную попытку оказать давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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