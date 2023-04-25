«Ситуация в тупике»: Лавров оценил перспективы продления зерновой сделки

Министр иностранных дел России также отметил, что Россельхозбанк по-прежнему отключен от системы SWIFT, и никто не собирается его туда возвращать.

«А это главный банк, который обслуживает наш сельскохозяйственный экспорт», - подчеркнул Лавров.

Он также прокомментировал возможную утечку содержания послания генсека ООН Антониу Гутерриша к президенту РФ Владимиру Путину по зерновой сделке. По мнению министра, это может означать очередную попытку оказать давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

