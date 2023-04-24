Злочевский: Зерновая сделка не принесла России никаких преимуществ
Глава Зернового союза заявил, что Россия по-прежнему не решила проблемы с доставкой груза, связанные с ограничением в страховании.
Зерновая сделка не принесла России никаких преимуществ, Москва не смогла решить свои проблемы, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Для нас эта сделка ничего хорошего так и не принесла. Обещалось встречное движение, но этого не произошло. Никакого облегчения по нашим проблемам в вывозе и поставках на мировой рынок не случилось. У нас проблем выше крыши, которые касаются стоимости страхования судов, оформления страховок, есть проблемы с платежами – барьеры, длинные сроки. Я уже не говорю про поставки российских удобрений», - рассказал он.
18 апреля постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке, усилия пока не принесли результатов для России. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил о нерадужных перспективах с исполнением части зерновой сделки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru