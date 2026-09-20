Цифровой детокс: Спрос на кнопочные телефоны вырос на 60%
Интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60% за последние три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», количество запросов, связанных с приобретением подобных устройств, превысило 83 тысячи. При этом наибольшей популярностью пользуются аппараты в форм-факторе «раскладушка».
Как пишет «База», пользователи стремятся минимизировать взаимодействие с новостными лентами, push-уведомлениями и рабочими чатами, сохраняя при этом возможность оставаться на связи. Такие устройства обычно берут в качестве второго телефона для использования в выходные дни, во время прогулок или отпуска.
Стоимость базовых моделей — 2–3 тысячи рублей. При этом на рынке представлены кнопочные телефоны на базе Android, которые поддерживают работу навигационных карт и мессенджеров, но исключают установку социальных сетей и других думскроллинг-приложений.
Ранее артист IVAN признался, что мечтает о кнопочном телефоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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