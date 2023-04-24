Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки

В письме изложены идеи по полной реализации зерновой сделки. Глава МИД РФ подтвердил получение документа.

По словам Лаврова, Гутерриш рассказал о своих усилиях по реализации соглашения. Письмо генсека ООН требует изучения, сказал министр.

Лавров отметил, что Запад не заинтересован в реализации всех пунктов зерновой сделки.

Россия 18 марта согласилась продлить соглашение на 60 дней.

За продление зерновой сделки выступил МИД Турции. В ведомстве считают, что отказ от соглашения может привести к мировому продовольственному кризису, передает «Радиоточка НСН».

