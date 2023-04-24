Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал через министра иностранных дел России Сергея Лаврова послание для президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
В письме изложены идеи по полной реализации зерновой сделки. Глава МИД РФ подтвердил получение документа.
По словам Лаврова, Гутерриш рассказал о своих усилиях по реализации соглашения. Письмо генсека ООН требует изучения, сказал министр.
Лавров отметил, что Запад не заинтересован в реализации всех пунктов зерновой сделки.
Россия 18 марта согласилась продлить соглашение на 60 дней.
За продление зерновой сделки выступил МИД Турции. В ведомстве считают, что отказ от соглашения может привести к мировому продовольственному кризису, передает «Радиоточка НСН».
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