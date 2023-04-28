Чавушоглу: США и Великобритания блокируют российскую часть зерновой сделки
Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за противодействия со стороны США и Великобритании. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.
По его словам, официально в Вашингтоне и Лондоне заявляют, что не препятствуют исполнению сделок с продукцией российского агропромышленного комплекса, но на деле их банки не принимают платежи по поставкам российского зерна и удобрений.
Турецкий министр рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно получил письмо от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложением турецким банкам поучаствовать в финансовых операциях по оплате в рамках российской части зерновой сделки.
«Но нам нужно получить гарантии, что они не подпадут под санкции», - добавил Чавушоглу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с Владимиром Путиным заявил о необходимости продления «зерновой сделки», Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Чавушоглу: США и Великобритания блокируют российскую часть зерновой сделки
- СМИ: российские силы близки к полному освобождению Марьинки
- Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины
- Офис Зеленского: Китаю придется дистанцироваться от России
- Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений
- Агент Магомеда Оздоева заявил о срыве трансфера в «Лилль» после начала СВО
- Экс-советник Кучмы уличил Зеленского во вранье про контрнаступление
- Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины
- Видео журналиста Карлсона обошло по просмотрам ролик Байдена о выдвижении
- Таганский районный суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru