Чавушоглу: США и Великобритания блокируют российскую часть зерновой сделки

По его словам, официально в Вашингтоне и Лондоне заявляют, что не препятствуют исполнению сделок с продукцией российского агропромышленного комплекса, но на деле их банки не принимают платежи по поставкам российского зерна и удобрений.

Турецкий министр рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно получил письмо от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложением турецким банкам поучаствовать в финансовых операциях по оплате в рамках российской части зерновой сделки.

«Но нам нужно получить гарантии, что они не подпадут под санкции», - добавил Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с Владимиром Путиным заявил о необходимости продления «зерновой сделки», Telegram-канал «Радиоточка НСН».



