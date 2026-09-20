Петербурженка подала иск к организаторам концерта Канье Уэста

По данным Лебедевой, заявление уже зарегистрировано Выборгским районным судом. Истец утверждает, что была введена в заблуждение относительно условий оказания услуги, поскольку организаторы осуществляли продажу билетов без заключенного договора с заявленной в оферте площадкой.

Согласно материалам дела, 17 августа 2026 года девушка приобрела электронный билет за 18 700 рублей на мероприятие, запланированное на 10 октября в «Газпром Арене». Узнав об отсутствии договоренностей между организатором и стадионом, она попыталась оформить возврат средств во внесудебном порядке, но получила отказ. В связи с этим истец просит суд взыскать с ответчика стоимость билета, а также неустойку, штраф и процессуальные расходы на общую сумму 913,66 рубля.

Ранее аналогичный иск подал житель Воронежа. Между тем представители Say Agency заявляют, что продолжают переговоры с потенциальными площадками для проведения концерта Канье Уэста, несмотря на его скандальную репутацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».