МИД РФ заявил о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки
В Совместном координационном центре в Стамбуле возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.
Она отметила, что сложности обусловлены действиями представителей Украины и ООН. По словам Захаровой, Украина хочет вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу» для получения максимальной коммерческой прибыли.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке. По его словам, усилия пока не принесли результатов для России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru