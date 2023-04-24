Минобороны усомнилось в продлении зерновой сделки из-за действий Киева

В Минобороны сообщили, что Киев 23 марта и 24 апреля нарушил гарантии о неиспользовании гумкоридора и атаковал пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

В ведомстве уточнили, что атаковавшие Севастополь и Крым корабли вышли из акватории Одессы. Этот район определен для реализации зерновой сделки, сказано в сообщении.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», - подчеркнули в ведомстве.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее пригрозил Западу выходом России из зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».

