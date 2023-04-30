Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки
Зерновая сделка может быть продлена, заявил в интервью телеканалу Haberturk министр обороны Турции Хулуси Акар.
Глава ведомства назвал сделку полезной для России и Украины. По его словам, турецкие представители обсуждали продление соглашения в «дружеской атмосфере».
«Существует вероятность продления сделки», - сказал Акар
Он выразил уверенность, что зерновая сделка может поспособствовать прекращению огня на Украине и началу переговоров.
Срок зерновой сделки истекает 18 мая. Замглавы МИД Сергей Вершинин отметил отсутствие прогресса в исполнении российской части соглашения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
- Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки
- Посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве
- Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»
- СМИ: на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
- В Узбекистане признали состоявшимся референдум по конституции
- «Шинник» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера
- Посол России допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей
- Госдеп заявил о нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса
- В Киеве назвали удар по Крыму элементом подготовки к контрнаступлению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru