Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки

Зерновая сделка может быть продлена, заявил в интервью телеканалу Haberturk министр обороны Турции Хулуси Акар.

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Глава ведомства назвал сделку полезной для России и Украины. По его словам, турецкие представители обсуждали продление соглашения в «дружеской атмосфере».

«Существует вероятность продления сделки», - сказал Акар

Он выразил уверенность, что зерновая сделка может поспособствовать прекращению огня на Украине и началу переговоров.

Срок зерновой сделки истекает 18 мая. Замглавы МИД Сергей Вершинин отметил отсутствие прогресса в исполнении российской части соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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