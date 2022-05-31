«Нефтяной шок и добивание Сбера»: Евросоюз подготовил для России шестой пакет санкций
Нефтяное эмбарго затронет две трети поставок из РФ, Сбербанк ждет де-свифтинг, при этом россиянам не будут запрещать покупать в Европе виллы.
Шестой пакет санкций против России может быть принят в ходе внеочередного саммита ЕС, проходящего 30-31 мая в Брюсселе.
В Евросоюзе уже заявили, что согласовали эмбарго на поставки двух третей российской нефти.
Также ожидается отключение Сбербанка от SWIFT, санкции в отношении трех крупных вещателей, а вот пункт о запрете на покупку россиянами недвижимости в странах ЕС решили выбросить из пакета.
НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО И ЯДЕРНАЯ БОМБА
Евросоюз не мог согласовать шестой пакет санкций уже месяц из-за разногласий стран по поводу нефтяного эмбарго.
Активнее всего против этого выступала Венгрия, в которой сравнивали эмбарго с «ядерной бомбой» для экономики страны, однако, похоже, решение все же принято.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в ЕС достигли соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования», — написал Мишель в соцсетях.
При этом он уточнил, что запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам.
Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что благодаря этому эмбарго в ЕС хотят сократить к концу года импорт российской нефти на 90%.
На этом фоне цена нефти Brent в ходе торгов во вторник впервые с 24 марта превысила $123 за баррель.
Ранее экс-глава «Лукойла» Вагит Алекперов предупреждал, что нефтяное эмбарго в отношении России станет «шоком» для всех участников энергетического рынка.
«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», - сказал Алекперов в интервью Financial Times.
Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российская нефть Urals одержит уверенную победу в «холодной войне» с Brent и станет в ближайшие годы главной маркой нефти на мировом рынке.
ДОБИВАНИЕ СБЕРА
Еще одним «пугающим» пунктом шестого пакета антироссийских санкций станет отключение Сбербанка от межбанковской системы платежей SWIFT.
«Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: де-свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк», - бодро написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
В начале марта Евросоюз утвердил отключение от SWIFT семи российских банков. В их числе оказались ВТБ, «Россия» и «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. РФ.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Сбербанку, «на долю которого приходится 37% этого сектора», уделяют особое внимание.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов, возможное отключение Сбербанка от системы SWIFT никак не повлияет на рублевые расчеты россиян, однако банк может лишиться корпоративных клиентов.
«Для клиентов Сбера, если они физические лица, ничего особо не меняется. Вопрос вкладов в той же валюте остается острым. Но, если речь идет про рублевые платежи, рублевые вклады и так далее, здесь ничего не меняется. А вот вопрос того, что произойдет с корпоративными клиентами, и как они будут взаимодействовать, он интересный. Внутри экономики опять же никто не затруднится использовать рубли для платежей для бизнеса, а вот с международной торговлей фактически встает вся история. Здесь, по крайней мере, с европейской и американской экономикой уже взаимодействовать не удается. Поэтому часть клиентов будет вынуждена переориентироваться на другие финансовые организации», - сказал Шибанов.
По его словам, новые санкции в отношении Сбербанка являются его «добиванием» со стороны ЕС.
«Не то, чтобы банк не трогали. Сбер находился под довольно серьезными санкциями, в частности, очень плохо мог работать с активами в долларах и евро, коррсчета по сути были заморожены. Но отключение от SWIFT – это последний шаг, после которого все международное участие банка в торговле и других взаимоотношениях с внешними рынками будет невозможно. Это просто добивание», - подчеркнул эксперт.
В конце апреля стало известно о возможном слиянии банков ВТБ и «Открытие». Инициативу главы ВТБ Андрея Костина поддержали президент РФ и глава ЦБ, отмечает «Лента.ру». При этом глава «Открытия» Михаил Задорнов выступил против такого объединения.
ВИЛЛЫ, ПАСПОРТА И ФЕЙКИ
На фоне ударов по российской нефтянке и Сбербанку в Евросоюзе решили не трогать обладателей вилл и особняков.
По данным агентства Bloomberg, из финального текста шестого пакета антироссийских санкций исключат пункт о запрете на покупку россиянами недвижимости в странах ЕС.
Это решение было принято под давлением Кипра, который долгие годы давал россиянам гражданство и «золотые паспорта» за крупные инвестиции.
Судя по всему, это не фейк, которыми славится Bloomberg. 5 февраля это агентство опубликовало новость о «вторжении» России на Украину, а затем ошибочное сообщение удалили.
«В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пятый пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом 8 апреля.
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