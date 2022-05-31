«Нефтяной шок и добивание Сбера»: Евросоюз подготовил для России шестой пакет санкций

НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО И ЯДЕРНАЯ БОМБА

Евросоюз не мог согласовать шестой пакет санкций уже месяц из-за разногласий стран по поводу нефтяного эмбарго.

Активнее всего против этого выступала Венгрия, в которой сравнивали эмбарго с «ядерной бомбой» для экономики страны, однако, похоже, решение все же принято.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в ЕС достигли соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования», — написал Мишель в соцсетях.

При этом он уточнил, что запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что благодаря этому эмбарго в ЕС хотят сократить к концу года импорт российской нефти на 90%.

На этом фоне цена нефти Brent в ходе торгов во вторник впервые с 24 марта превысила $123 за баррель.

Ранее экс-глава «Лукойла» Вагит Алекперов предупреждал, что нефтяное эмбарго в отношении России станет «шоком» для всех участников энергетического рынка.

«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», - сказал Алекперов в интервью Financial Times.

Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российская нефть Urals одержит уверенную победу в «холодной войне» с Brent и станет в ближайшие годы главной маркой нефти на мировом рынке.