В ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти

По его словам, это затронет две трети импорта нефти из России.

Также стало известно, что в шестом пакете ограничительных мер против России значится отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех телеканалов РФ и индивидуальные санкции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

