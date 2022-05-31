В ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти
Лидеры стран, входящих в Евросоюз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе пришли к договоренности о частичном запрете на импорт российской нефти, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.
По его словам, это затронет две трети импорта нефти из России.
Также стало известно, что в шестом пакете ограничительных мер против России значится отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех телеканалов РФ и индивидуальные санкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Даниил Медведев покинул Roland Garros
- Приостановлен указ о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ
- В ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти
- Евросовет: есть прогресс в принятии шестого пакета антироссийских санкций
- Санду: главное условие Кишинева – не мешать евроинтеграции
- Король Бахрейна обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
- «Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая
- Санду: Молдавия надеется на безвозмездные поставки вооружений
- В Испании зарегистрировали 120 случаев заражения оспой обезьян
- Король Бахрейна принял Лаврова в Манаме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru