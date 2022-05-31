В ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти

Лидеры стран, входящих в Евросоюз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе пришли к договоренности о частичном запрете на импорт российской нефти, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

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По его словам, это затронет две трети импорта нефти из России.

Также стало известно, что в шестом пакете ограничительных мер против России значится отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех телеканалов РФ и индивидуальные санкции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СбербанкНефтьЕвросоюзСанкции Против России
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