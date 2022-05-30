СМИ: ЕС не включит запрет на покупку недвижимости в новый пакет санкций

Евросоюз отказался от включения запрета на покупку недвижимости гражданами РФ в новый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Президент Румынии поддержал шестой пакет санкций против РФ

По данным агентства, Кипр выступил против введения запрета на приобретение недвижимости в Евросоюзе.

Отмечается, что страны ЕС на протяжении нескольких недель занимаются согласованием нового пакета антироссийских санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

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ФОТО: РИА Новости
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