СМИ: ЕС не включит запрет на покупку недвижимости в новый пакет санкций
Евросоюз отказался от включения запрета на покупку недвижимости гражданами РФ в новый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Кипр выступил против введения запрета на приобретение недвижимости в Евросоюзе.
Отмечается, что страны ЕС на протяжении нескольких недель занимаются согласованием нового пакета антироссийских санкций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.
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