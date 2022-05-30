СМИ: ЕС не включит запрет на покупку недвижимости в новый пакет санкций

По данным агентства, Кипр выступил против введения запрета на приобретение недвижимости в Евросоюзе.

Отмечается, что страны ЕС на протяжении нескольких недель занимаются согласованием нового пакета антироссийских санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

