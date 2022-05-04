«Последний шаг!»: Чем грозит россиянам отключение Сбербанка от SWIFT
Отключение от SWIFT – это «добивание» Сбербанка, после которого все международное участие банка в торговле будет невозможно, сказал в эфире НСН Олег Шибанов.
Возможное отключение Сбербанка от системы SWIFT никак не повлияет на рублевые расчеты россиян, однако банк может лишиться корпоративных клиентов, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Сбербанк планируют отключить от международной системы SWIFT.
«Для клиентов Сбера, если они физические лица, ничего особо не меняется. Вопрос вкладов в той же валюте остается острым. Но, если речь идет про рублевые платежи, рублевые вклады и так далее, здесь ничего не меняется. А вот вопрос того, что произойдет с корпоративными клиентами, и как они будут взаимодействовать, он интересный. Внутри экономики опять же никто не затруднится использовать рубли для платежей для бизнеса, а вот с международной торговлей фактически встает вся история. Здесь, по крайней мере, с европейской и американской экономикой уже взаимодействовать не удается. Поэтому часть клиентов будет вынуждена переориентироваться на другие финансовые организации», - сказал Шибанов.
По его словам, новые санкции в отношении Сбербанка являются его «добиванием» со стороны ЕС.
«Не то, чтобы банк не трогали. Сбер находился под довольно серьезными санкциями, в частности, очень плохо мог работать с активами в долларах и евро, коррсчета по сути были заморожены. Но отключение от SWIFT – это последний шаг, после которого все международное участие банка в торговле и других взаимоотношениях с внешними рынками будет невозможно. Это просто добивание», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отметила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, шестой пакет антироссийских санкций ЕС будет представлен в среду, 4 мая. В частности, в Евросоюзе запретят трансляцию трех крупных российских вещателей, отключат от SWIFT Сбербанк и еще два банка. Кроме того, речь идет о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев говорил «Радиоточке НСН», что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, однако юрлицам придется открывать счета в третьих странах, не попавших под санкции, например в Китае, Индии или Казахстане.
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