«Последний шаг!»: Чем грозит россиянам отключение Сбербанка от SWIFT

Возможное отключение Сбербанка от системы SWIFT никак не повлияет на рублевые расчеты россиян, однако банк может лишиться корпоративных клиентов, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Сбербанк планируют отключить от международной системы SWIFT.