«Urals будет главной!»: Российской нефти предрекли уверенную победу в «холодной войне» с Brent

Urals станет в ближайшие годы главной маркой нефти на мировом рынке, при этом западные марки нефти уже практически исчезли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.

Ранее обозреватель National Review Джозеф Салливан заявил о начале «холодной войны» на глобальном нефтяном рынке, указав на разницу цен на российскую нефть Urals и смесь Brent. По его мнению, мир разделился на тех, кто будет экономить, либо платить больше, но главное - не России.