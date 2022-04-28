«Urals будет главной!»: Российской нефти предрекли уверенную победу в «холодной войне» с Brent
Urals добывают больше всего на свете, а Brent - очень мало, причем половину - в Калининграде, сказал в эфире НСН Рустам Танкаев.
Urals станет в ближайшие годы главной маркой нефти на мировом рынке, при этом западные марки нефти уже практически исчезли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.
Ранее обозреватель National Review Джозеф Салливан заявил о начале «холодной войны» на глобальном нефтяном рынке, указав на разницу цен на российскую нефть Urals и смесь Brent. По его мнению, мир разделился на тех, кто будет экономить, либо платить больше, но главное - не России.
«Что касается разницы между ценами на Brent и Urals, это показатель, который меняется достаточно часто и достаточно сильно. Трудно сравнивать Brent, которого добывают очень мало, это чисто демонстрационная марка нефти, и Urals, которого добывают больше всего на свете. Это самый главный товар на нефтяном рынке. Когда речь о товаре, который идет в объемах порядка сотен миллионов тонн, и его сравнивают с товаром, который производится в объеме порядка миллиона, они имеют разный вес на рынке», - сказал Танкаев.
При этом он отметил, что половину Brent добывают в России.
«Бывали моменты, кстати, совсем недавно, в пределах месяца, когда Brent был дешевле, чем Urals. Да, действительно, среднее качество Urals ниже, чем качество Brent. Brent – это легкая нефть, но ее осталось очень-очень мало. При этом надо сказать, что половину Brent добывают в России, в Калининградской области», - указал аналитик.
Танкаев выразил уверенность, что будущее за Urals, указав, что фьючерсные торги – это чистая спекуляция.
«Я не думаю, что стоит особо концентрироваться на ценах на Brent, тем более, что это основной товар, который участвует во фьючерсных торгах. Фьючерсные контракты – это не нефтяная тематика, это спекуляции чистой воды, которые не обеспечены реальным товаром. Конечно, там цены скачут так, как этим управляют спекулянты. Brent – это совсем не рыночный показатель, и разумно было бы перейти к каким-то другим контрактам, но западные страны очень сильно сопротивляются тому, чтобы отказаться от своих марок нефти, хотя они уже практически исчезли. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем свидетелями того, что главной маркой, которая будет продаваться на мировом рынке, станет все-таки Urals», - подчеркнул он.
Член ТПП также отметил, что отказываются от российских энергоносителей политики на словах, однако в реальности дело обстоит иначе.
«Отказываются политики, а реально, если говорить об объемах поставок и покупках, промышленники определяют ситуацию. Например, в Великобритании политики ввели санкции против России, но как только возникли реальные проблемы с поставками газа из РФ, промышленники немедленно продавили решение о том, чтобы "Газпром" освободили от санкций. И Великобритания, которая формально является противником, первой в Европе освободила "Газпромбанк" от санкций и ограничений», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в апреле власти Великобритании выдали попавшему под санкции «Газпромбанку» лицензию, позволяющую проводить платежи в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз. Как отмечает РБК, лицензия действует с 21 апреля до 31 мая. Цель этого решения — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
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