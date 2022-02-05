В Кремле фейковые новости собираются переименовать в блумберг-ньюс после публикации о «вторжении»
Публикация Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада. При этом в Кремле пошутили о переименовании термина «фейкньюс».
Ошибочная убликация агентства Bloomberg с заголовком «Россия вторгается на Украину» говорит, к каким опасным последствиям могут привести заявления США и европейских партнеров России, считает Песков.
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», - цитирует Пескова РИА Новости.
Официальный представитель Кремля отреагировал на ошибку западных журналистов.
«В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - приводит слова пресс-секретаря президента России «Эхо Москвы».
Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем ошибочное сообщение удалили.
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