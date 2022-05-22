Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго

«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», - считает бизнесмен.

Алекперов заявил, что запрет на импорт российской нефти окажется «шоком» для всех участников энергетического рынка, а также «наиболее негативным вариантом развития событий».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют.

«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

