Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго
Евросоюз не сможет найти замену нефти из России, если примет решение ввести эмбарго на поставки топлива. Об этом заявил бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью Financial Times.
«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», - считает бизнесмен.
Алекперов заявил, что запрет на импорт российской нефти окажется «шоком» для всех участников энергетического рынка, а также «наиболее негативным вариантом развития событий».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют.
«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- СМИ: США потеряют мировое доверие, если заблокируют российские активы
- Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго
- В МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО
- В Белоруссии раскрыли подробности о действиях украинских диверсантов на границе
- Стали известны подробности о состоянии раненого мэра Энергодара
- Мэр Сочи: Лукашенко приехал в город для встречи с Путиным
- Стало известно, как боевики «Азова» выжигали дома при отступлении из Мариуполя
- На Украине сообщили о выходе из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в войне
- СМИ: МИД Турции вызвало посла США
- МИД Франции: На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru