В МИД Литвы заявили, что одна страна ЕС блокирует нефтяное эмбарго

«Весь союз находится в заложниках у одного государства. Нас нельзя держать в заложниках», — цитирует Ландсбергиса Regnum.

По данным европейских дипломатов, нефтяное эмбарго блокирует Венгрия.

Ранее венгерские власти выступили против введения запрета на поставки нефти из России, заявляя, что эмбарго нанесет удар по экономике страны. Вместе с тем Будапешт выразил готовность поддержать антироссийские санкции, если ЕС предоставит гарантии финансовой безопасности Венгрии, напоминает РИА ФАН.

