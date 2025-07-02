Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России

Отказывающиеся соблюдать российские законы этнические диаспоры будут привлечены к ответственности, сообщил в Telegram сенатор Андрей Клишас.

В Баку арестовали главу редакции и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»

По его словам, никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» РФ и ее гражданам. Клишас отметил, что кто не согласен жить по российским законам, тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН.

Ранее пресс-служба азербайджанской диаспоры в РФ сообщила, что власти Азербайджана используют политическую риторику, ведущую к ухудшению отношений с Москвой, что создает помехи в международном взаимодействии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАндрей Клишас

Горячие новости

Все новости

партнеры