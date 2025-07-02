Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России
Отказывающиеся соблюдать российские законы этнические диаспоры будут привлечены к ответственности, сообщил в Telegram сенатор Андрей Клишас.
По его словам, никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» РФ и ее гражданам. Клишас отметил, что кто не согласен жить по российским законам, тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН.
Ранее пресс-служба азербайджанской диаспоры в РФ сообщила, что власти Азербайджана используют политическую риторику, ведущую к ухудшению отношений с Москвой, что создает помехи в международном взаимодействии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru