Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России

По его словам, никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» РФ и ее гражданам. Клишас отметил, что кто не согласен жить по российским законам, тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН.

Ранее пресс-служба азербайджанской диаспоры в РФ сообщила, что власти Азербайджана используют политическую риторику, ведущую к ухудшению отношений с Москвой, что создает помехи в международном взаимодействии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

