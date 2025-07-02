Бречалов заявил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

Три человека погибли. Отмечается, что в больницах города остаются 35 человек. Шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Жителей Ижевска, пострадавших при ударе ВСУ, доставят в Москву спецбортом МЧС России в сопровождении врачей Минздрава и отряда «Центроспас», а также психологов. ВСУ атаковали одно из предприятий Ижевска утром 1 июля тяжелыми беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

