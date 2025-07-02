Бречалов заявил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45
Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на предприятие в Ижевске выросло до 45 человек, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Удмуртии Александра Бречалова.
Три человека погибли. Отмечается, что в больницах города остаются 35 человек. Шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.
Жителей Ижевска, пострадавших при ударе ВСУ, доставят в Москву спецбортом МЧС России в сопровождении врачей Минздрава и отряда «Центроспас», а также психологов. ВСУ атаковали одно из предприятий Ижевска утром 1 июля тяжелыми беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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