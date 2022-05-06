Медведев назвал мужественным решение Венгрии не поддержать эмбарго на газ из РФ

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев поддержал отказ венгерского премьера Виктора Орбана ввести эмбарго на энергоносители из РФ, назвав это решение «мужественным шагом». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители», - заявил Медведев.

Также зампред Совбеза поддержал отказ Орбана вводить санкции против патриарха Кирилла. Поступки Орбана Медведев счел признаком того, что «разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом».

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Il Messaggero.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий МедведевНефтьЭмбаргоВенгрия
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