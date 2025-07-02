Мишустин: Страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды
2 июля 202501:01
Страховые пенсии россиян будут индексироваться два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.
По его словам, это произойдет с 2026 года. Отмечается, что с февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошедший год, а с апреля - повышаться с учетом роста доходов Социального фонда.
Ранее стало известно, что страховая часть пенсий будет пересматриваться с апреля в зависимости от динамики заработных плат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru