Мишустин: Страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды

Страховые пенсии россиян будут индексироваться два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.

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По его словам, это произойдет с 2026 года. Отмечается, что с февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошедший год, а с апреля - повышаться с учетом роста доходов Социального фонда.

Ранее стало известно, что страховая часть пенсий будет пересматриваться с апреля в зависимости от динамики заработных плат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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