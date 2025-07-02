Мишустин: Страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды

По его словам, это произойдет с 2026 года. Отмечается, что с февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошедший год, а с апреля - повышаться с учетом роста доходов Социального фонда.

Ранее стало известно, что страховая часть пенсий будет пересматриваться с апреля в зависимости от динамики заработных плат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

