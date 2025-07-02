Маск считает заманчивым обострение ситуации с Трампом после слов о депортации
2 июля 202500:33
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что считает заманчивым обострение конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «РЕН ТВ».
Так он прокомментировал в соцсети Х слова главы государства о его депортации в ЮАР. «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», – написал бизнесмен.
До этого Трамп обратился к Маску, допустив, что тот мог бы «закрыть лавочку» и вернуться на родину в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru