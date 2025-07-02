Мишустин: Работающие родители будут получать семейную выплату
В России работающим родителям с двумя и более детьми будет назначаться ежегодная семейная выплата, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Она появится с июня 2026 года и затронет тех, у кого доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Семьям таких граждан начнут возвращать часть уплаченного подоходного налога. НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, а разница между фактически уплаченным налогом и данной ставкой будет компенсироваться.
Ранее стало известно, что в РФ хотят поднять выплату на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru