Мишустин: Работающие родители будут получать семейную выплату

Она появится с июня 2026 года и затронет тех, у кого доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Семьям таких граждан начнут возвращать часть уплаченного подоходного налога. НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, а разница между фактически уплаченным налогом и данной ставкой будет компенсироваться.

Ранее стало известно, что в РФ хотят поднять выплату на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

